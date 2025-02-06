أسرار الصحف ليوم الخميس 6 شباط 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول أعضاء تكتل يمثل ثلث النواب من الطائفة السنية إن الاعتراض الرئيسي على الرئيس المكلف نواف سلام يعود إلى كونه رفض تمثيل كل الأحزاب إلا حزباً واحداً هو حزب كلنا إرادة ومنحه حقيبتين من تمثيل الطائفة السنية واحدة منهما حقيبة الداخلية، علماً أن الحزب لا تمثيل نيابي له في الطائفة وإذا كان له تمثيل بنائب غير مؤكد من طائفة أخرى لا يسمح زعيمها بتمثيل الحزب من حصتها. ويقول النواب إنهم لا يمانعون أن تكون هناك حصة لرئيس الحكومة لكن ليس من حزبيين حتى لو كان رئيساً لهذا الحزب أسوة بالمعايير التي وضعها.

كواليس

قال مرجع سياسيّ إن إعلان الرئيس الأميركي عن مشروع تهجير سكان غزة دون وجود آلية تنفيذية فعلية للمشروع يشبه صدور القرار 1559 عام 2004 الداعي لانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح المقاومة دون وجود آلية تنفيذية للقرار، لكن المناخات التي أوجدها القرار وضعت المنطقة على صفيح ساخن لم يلبث اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن تحوّل معها إلى آلية تنفيذية للقرار فخرجت القوات السورية وجرى اتهام حزب الله بالاغتيال من المحكمة الدولية. ويجب التحسّب لما يقف وراء قرار ترامب من ترتيبات في الضفة الغربية عبر إعلان ضمها لكيان الاحتلال وإنهاء السلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو ومحاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى الأردن، حيث الكلام عن غزة والحساب للضفة وقد حقق مشروع ترامب فوراً حماية “إسرائيل” من خطر التفكك بعد الفشل في حرب الاحتلال والتهجير والقضاء على المقاومة بالقول إن مستقبل غزة لم يعُد مسؤولية إسرائيلية بل صار عهدة أميركيّة فتعالوا نتوحّد لضم الضفة الغربية.

اللواء: أسرار

غمز

علَّق وزير سابق على طرح اسمه للتوزير ورفض الحقيبة بالقول لمتصلين به: لم أشارك أحداً محتوى الحديث فالمجالس بالأمانات.



همس

لم تتَّضح بعد مخاطر الحرب الجمركية: التي فجَّرها ترامب بوجه اتفاقية «الغات» على المنطقة العربية ولبنان من ضمنها..