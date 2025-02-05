السيد: " كذبة ١٨ شباط…"

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كتب النائب اللواء جميل السيد ما يلي :" كذبة ١٨ شباط… في زحمة إنشغال اللبنانيين بتأليف الحكومة، مددت الحكومة الحالية اتفاق وقف النار المشؤوم مع إسرائيل حتى ١٨ شباط القادم… تمديد ذلك الإتفاق جرى بصورة ملتبسة بناء لطلب إسرائيل التي تستمر يومياً بتدمير القرى وتفجير وجرف المنازل والحقول وتحريك دورياتها حتى في مناطق إنتشار الجيش اللبناني وكأنما لا وقف للنار ولا من يحزنون…



المُهم، وكما حذَّرْت في الشهرين الماضيين عند توقيع الاتفاق الاساسي، أقول اليوم أنه في ١٨ شباط القادم ستبقى إسرائيل محتلة لمجموعة مواقع وتلال على طول حدودنا ولن تنسحب منها رغم أنّ حدودنا الجنوبية مُرسّمة ومُعترَف بها دولياً منذ ١٩٤٩ وما قبله، وليس فيها أي نقطة مُتنازَع عليها… وبالمقابل، لا أعتقد أبَداً أنّ الذين صاغوا ذلك الاتفاق ثُمّ مدّدوه رغم كل الثغرات القاتلة فيه، كانوا أغبياء او متآمرين، ولكنّ الزمن وحده هو الذي سيكشف المستور، وذلك ليس ببعيد…"