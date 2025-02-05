وفد التيار الوطني الحر في كندا يزور السفير اللبناني في أوتاوا والبرلمان الكندي

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قام نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية، الأستاذ غسان الخوري، يرافقه المنسق العام في كولكو كندا – التيار الوطني الحر، السيد أنطوان مناسا، على رأس وفد من مجلس عام كولكو كندا، بزيارة سعادة السفير اللبناني في أوتاوا، السيد فادي زيادة، وذلك يوم الأحد ٢ شباط ٢٠٢٥.

ضمّ الوفد نائب المنسق العام، السيد طوني عون، ومسؤولة الانتخابات النيابية، السيدة عبير شمعون، ومسؤولة لجنة شؤون المرأة، السيدة نينا عنيد عارج، ومسؤول لجنة الشباب، السيد فادي القسيس، إضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية في كولكو مونتريال وكولكو أوتاوا.

تركّزت المباحثات مع سعادة السفير حول أوضاع الجالية اللبنانية في كندا، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى آخر التطورات الراهنة في لبنان.

عقب اللقاء، زار الوفد البرلمان الكندي حيث اطلع على آليات العمل السياسي في كندا، مما شكل فرصة لتعزيز المعرفة بالمؤسسات الديمقراطية الكندية ودورها في خدمة المجتمع.

واختُتمت الجولة بمأدبة غداء أقامها نائب المنسق العام ومنسق هيئة كولكو أوتاوا على شرف الضيوف، حيث جمعهم اللقاء بعدد من الرفاق في كولكو أوتاوا في مطعم El Mazaj Ottawa، في جوّ من الألفة والتعاون.

كما التقى الوفد بعدد كبير من أعضاء هيئة كولكو أوتاوا في صالة كنيسة مار بطرس وبولس للروم الملكيين الكاثوليك، حيث دار نقاش مفتوح تناول قضايا اجتماعية وسياسية عدّة، بما في ذلك التحديات التي يواجهها لبنان، ودور المنتشرين في دعم القضايا الوطنية.

عكس هذا النهار روح التضامن والتكاتف بين أبناء التيار الوطني الحر في كندا، وشكّل محطة مهمة لتعزيز الروابط بين الجالية اللبنانية والوطن الأم، تأكيدًا على التزام المنتشرين بالمساهمة الفاعلة في خدمة وطنهم ودعم قضاياه المحورية.