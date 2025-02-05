ينشطان في منطقتَي المتن وجبيل... توقيف موزّع مخدرات وأحد معاونيه

A + A -

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول أفراد عصابة يقومون بتوزيع المخدرات على المروجين في منطقتي المتن وجبيل.



ونتيجة التحريات الاستقصاءات المكثّفة، تم التوصل الى تحديد هوية الرأس المدبّر، ويدعى: س. س. (مواليد عام 1997، لبناني)، توجد بحقّه ملاحقات قضائية عدّة.



وعلى الأثر، تم العمل على توقيفه في عمشيت - جبيل وأحد العاملين لديه، ويُدعى: ع. ب. (مواليد عام 2001، سوري).



وبتفتيش مكان إقامة الأخير في عمشيت، عُثِرَ على 22 علبة بلاستيكية تحتوي على مادّة باز الكوكايين، وعملة مزيّفة من فئة 100 دولار أميركي ومسدس حربي، كما تم ضبط 3 سيارات تُستخدم في عمليات ترويج المخدّرات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد اعترف الموقوفان بما نُسِبَ إليهما، وتبيّن أنّ (س. س.) يقوم بترويج المخدّرات وتزويد المروجين بها، وبسيارات لاستعمالها في عمليات الترويج، إضافة إلى تأمين أشخاص للعمل في هذا المجال لصالح أحد تجار المخدّرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناء على إشارة القضاء المختص.