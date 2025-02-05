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الخوري وعواد واصلا لقاءاتهما في كندا وبحثا الوضع السياسي والتنظيمي مع هيئة كولكو - مونتريال

5
FEBRUARY
2025
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بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإداريةغسان الخوري، ونائب الرئيس لشؤون العمل الوطني ربيع عواد، عقدت هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر اجتماعها الشهري يوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥، برئاسة منسق عام كولكو كندا ومنسق هيئة كولكو مونتريال، السيد أنطوان مناسا.
شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي كولكو كندا، من بينهم:
• عبير شمعون، مسؤولة الانتخابات
• فادي قسيس، مسؤول لجنة الشباب
• سايد ملحم، مستشار الشؤون السياسية
كما حضر أعضاء الهيئة التنفيذية لهيئة كولكو مونتريال، رؤساء اللجان، وجمعٌ كبير من الرفاق.
تخلّل اللقاء عرضٌ لجدول الأعمال، تلاهُ كلمة للمنسق العام، ثم مداخلات لنائبي رئيس التيار، حيث تناولا المستجدات السياسية، وسلطا الضوء على الدور المحوري للمنتشرين في دعم القضايا الوطنية، ومساهمتهم الفاعلة في التأثير على الانتخابات النيابية.

واختُتم الاجتماع بنقاش مفتوح حول التطورات السياسية في الوطن الأم، ما أتاح للحاضرين فرصة تبادل الآراء وطرح الأفكار.
وسبق هذا اللقاء اجتماع المجلس العام لمنسقية كولكو كندا عبر تطبيق Zoom، حيث جرى البحث في مختلف القضايا التنظيمية والتنسيقية.

معًا نبقى الصوت الاغترابي الداعم لوطننا الأم لبنان!

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