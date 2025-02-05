حادثة مروّعة في لبنان.. إحراق قاصر بعد إشكال فردي!

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شهدت طريق مجدليا – قضاء زغرتا حادثة مروعة، حيث تطور إشكال فردي بين القاصر “ع.ع” (15 عامًا) والشاب “ح.م” إلى تضارب بين الطرفين قبل أن يقوم الأخير بإحضار غالون من البنزين وسكبه على القاصر وإضرام النيران به.

في محاولة يائسة لإنقاذ نفسه، قفز المصاب داخل حفرة مجارير لإخماد النيران فيما لاذ الفاعل بالفرار.

وقد تم نقل القاصر إلى مستشفى السلام في طرابلس للعلاج حيث وصفت حالته بغير المستقرة.

وعلى إثر المتابعة الدقيقة تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الفاعل، حيث جرى اقتياده إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.