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نتنياهو يهدي ترامب أداة هجوم نفذه في لبنان.. والاخير: انها “عملية عظيمة”!

5
FEBRUARY
2025
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كشف مصدر من الوفد الإسرائيلي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن، أن الأخير قدّم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهاز “بيجر” ذهبي وجهازا عاديا كهدية تذكارية.

ونقلت “روسيا اليوم” عن المصدر نفسه ، إن ترامب أعرب عن إعجابه بالهدية، واصفا عمليات “البيجر” بأنها “عملية عظيمة”، في إشارة إلى تفجيرات أجهزة البيجر التي انفجرت بعدد من عناصر “حزب الله” في لبنان في سبتمبر الماضي.

وقال مسؤول سياسي بعد اللقاء بين نتنياهو وترامب: “لقد أنهينا زيارة ناجحة للغاية فاقت كل توقعاتنا وأحلامنا. لقد كانت زيارة تاريخية بكل معنى الكلمة، وكانت لها آذار كبيرة للغاية على مستقبل دولة إسرائيل. وقبل كل شيء، كانت الزيارة الأكثر ودية بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي”.

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