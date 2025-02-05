قبلان يحذّر من "خطورة المجانين"!

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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً توجّه فيه للقوى السياسية بالقول: "لا بد من تسوية قوى وتأمين تضامن ميثاقي للخروج بحكومة عمل وطني تحمي البلد من الأعاصير الدولية التي تتشكل مع العاصفة التي تثيرها السياسات الأميركية الجديدة".

واكد أننا "أمام وضع عالمي يعاني من الفوضى والنزاعات التجارية والعسكرية وغيرها، ومطلوب تأمين قوة حكومية وتضامن وطني يفي بحماية البلد من مخاطر الفوضى الدولية والإقليمية، ولا بد من تكريس القوة السيادية بالجبهة الجنوبية للبنان، ولن نقبل بأي احتلال أو ساتر احتلال".

وراى ان "الخطورة ليست بالسياسات الدولية الورقية بل بالمجانين الذين يظنون أن بإمكانهم ابتلاع العالم. وللتاريخ أقول: حرب الورق سهلة، وواقع العالم أكبر من مشاريع الإبتلاع، والشرق الأوسط ليس لقمة سائغة لأحد، وسياسة المدافع والأساطيل لم تغير ولن تغير العالم".