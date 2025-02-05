العاصفة "أسيل" بدأت.. وتحذيرات للأيام المقبلة!

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يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء بمنخفض جوي عالي الفعالية، مصدره البحر الأسود مصحوباً بكتل هوائية باردة وبأمطار غزيرة ورياح قوية و تساقط حبات البرد، أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم العاصفة أسيل ACIL، هي الأولى لهذا العام. تتساقط الثلوج اعتباراً من ١٦٠٠ متر، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال ٩٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية صباح يوم الخميس، ثم تتراجع حدتها تدريجياً خلال النهار، مع بقاء التقلبات الجوية حتى يوم السبت .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

تحذير من تشكل السيول على الطرقات ومن تراكم الثلوج على الطرقات الجبلية يومي الاربعاء والخميس ومن تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية يومي الجمعة والسبت.

*الطقس المتوقع في لبنان:*

– الأربعاء:

غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية . تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، تشتدّ سرعتها لتلامس ال ٨٠ كلم/س، يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات الجبلية مما يمكن ان يؤدي الى انجراف في التربة. تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل ليلامس ال ١٠٠٠ متر، لذا يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية، خاصة طريق ضهر البيدر.

– الخميس:

غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، خاصة في المناطق الشمالية، لتصل الى ما يقارب ال ٧٠ كلم /س يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية. تتراجع حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، ويتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ٨٠٠ متر خلال الليل، لذلك يرجى الحذر من خطر الانزلاقات.

– الجمعة:

غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية . يتخلله انفراجات خلال النهار. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٩٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

– السبت:

غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية.من المتوقع ان بستفر الطقس اعتبارا من بعد الظهرويتحول الى قليل الغيوم يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٩٠٠ مترخلال الليل وساعات الصباح الاولى