بيانٌ من السعودية بعد تصريحات ترامب بشأن "غزة"!

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أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا دعمها الثابت لقيام دولة فلسطينية، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراحه للسيطرة على قطاع غزة، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس"، شددت المملكة على أن موقفها من إقامة الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت" ولا يتزعزع، مؤكدةً أن هذا الموقف ليس محل تفاوض أو مزايدات.

وأكدت الوزارة أن السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم تحقيق هذه الغاية، وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.



ولفت البيان إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أوضح هذا الموقف بشكل جلي في خطاب له خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 18 أيلول 2024، حيث أكد أن المملكة لن تتوقف عن العمل من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما أشار إلى موقف المملكة خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض في تشرين الثاني 2024، حيث جدد تأكيده على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

كما طالب البيان المجتمع الدولي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية الاعتراف بدولة فلسطين من قبل المزيد من الدول المحبة للسلام، وأوضح أن المملكة ستواصل جهودها لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، مشددة على رفضها لأي محاولات للمساس بحقوقه المشروعة.

وأضاف البيان أن السعودية ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية، وكذلك أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكد على أن المملكة لن تتنازل عن موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عبرا عن ثقتهما في إمكانية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في المستقبل. إلا أن السعودية، إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى بما في ذلك الأردن والإمارات وقطر ومصر، أصدرت بيانًا في الأسبوع الماضي يعارض مقترح ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة، مشددين على التزامهم بإعادة بناء القطاع مع ضمان "تواجد الفلسطينيين المستمر في وطنهم".