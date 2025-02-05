living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل انطلقت المقاومة السورية لمواجهة الاحتلال؟

5
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

هل بدأت العمليات العسكرية بشكلٍ منظمٍ على المجموعات المسلحة التابعة للنظام التركي، والمنضوية في "الثورة السورية"، بعدما وسعت هذه المجموعات انتشارها راهنًا في بعض المناطق في سورية، إثر سقوط الدولة في دمشق؟


لا ريب أن ما يؤشر إلى بدء هذه العمليات وما يؤكد جدّيتها صدور بيانات موقّعة باسم "المقاومة السورية" مؤخراً، أعلنت في هذه البيانات "استهداف تجمعاتٍ لمسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في عدد من المناطق السورية، وأنها (أي المقاومة) في صدد القيام بعملياتٍ عسكريةٍ على مواقع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية" أيضًا.


غير أن مصادر واسعة الاطلاع "قللت من أهمية هذا العمل برمته"، معتبرةً أن "تعرض أحد الحواجز التابع للإدارة السورية الجديدة في الساحل أو سواه، ليس مؤشرًا واضحًا على بدء العمل العسكري ضد هذه الإدارة، ومن خلفها أنقرة، إلا إذا تصاعدت وتيرة الهجمات على الحواجز المذكورة، لتتطور إلى حرب عصاباتٍ ضد عناصر الهيئة".


وتختم هذه المصادر بالقول: "لكن واقع الحال لا يبدو كذلك حتى الساعة".


وفي الصدد، تجدر الإشارة إلى أن "المقاومة السورية ضد الإحتلال التركي"، ليست وليدة الساعة، بل لها جذور متصلة بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، التي برزت في الأعوام الفائتة كفصيلٍ مسلحٍ موالٍ للحكومة السورية السابقة، وكان ينشط في شمال غرب البلاد السورية.


وفي هذا الصدد أيضًا، ينفي مرجع سوري مخضرم "علمه بتبلور حركة مقاومة مسلحة ومنطمة ضد مسلحي الإدارة السورية الراهنة، التابعة للنظام التركي"، ولكن في الوقت عينه، لا يستبعد نشوء مقاومة أو على الأقل حالة تمرد في جبال العلويين، كنتيجةٍ وردّ حتميّ على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها فصائل مسلحة، جلّ عناصرها من حملة جنسياتٍ أجنبيةٍ (شيشان، إيغور من الصين، مصريين...) كانت منضويةً في "الثورة السورية"، وهي أي (هذه الفصائل) خارجة عن توجه الإدارة أو الحكم في دمشق، بحسب المواقف الصادرة عنها، من مرتكبي الجرائم في حق الأقليات".

 


ويلفت المرجع إلى أن "الفوضى والأعمال الإنتقامية والاستفزازات تسود بعض المناطق السورية راهنًا، خصوصًا في أرياف: حمص وحماه واللاذقية وطرطوس"، آملًا في أن يكون سلك "الإدارة" المذكورة منسجمًا مع خطابها السياسي، تحديدًا حيال التعددية والحق في الإختلاف، لأن الإمعان في إرتكاب الجرائم في حق المواطنين السوريين، سيؤدي إلى ثورة في وجه المعتدين"، والدليل إلى ذلك، "استهداف أحد الحواجز التابعة "للإدارة - أو الهيئة" عند أطراف مدينة اللاذقية، في الأيام الفائتة، الأمر الذي دفع "الهيئة" إلى إستقدام تعزيزاتٍ عسكريةٍ إلى محافظة اللاذقية لإعادة ضبط الأوضاع".. هذا كمؤشرٍ واضحٍ ولا لبس فيه أن "النار تحت الرماد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   