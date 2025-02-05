من أعطى الثقة للرئيس المكلف بالتسمية... من حقه أيضا ان يسمي الوزراء

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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة اللبنانية:

تحدثت مصادر «التيار الوطني الحر» عن ان الدستور في مادته الـ 95 ينص على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الحكومة،

قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء» «ان الأحزاب وكتلها النيابية هي التي تمثل الطوائف وانبثقت عن انتخابات نيابية تعبر عن إرادة الشعب.

وإذا كانت هذه الكتل هي من أعطت الثقة للرئيس المكلف بالتسمية، فمن حقها أيضا ان تسمي الوزراء وتتمثل في الحكومة. وهي سألت: كيف يصح لمن يسمي من يشكل الحكومة، ان يواجه من الأخير برفض دوره في تسمية من يشارك في التشكيلة؟».