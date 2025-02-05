عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 شباط 2025

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الأخبار: السعودية: الحرم على الحريري مستمرّ

الخلافات تنفجر بين حلفاء سلام وتوتّر يُخـرِج القوى المسيحية عن صمتها

«إنزال» إسرائيلي في كفرشوبا المحرّرة: تكريس «حرية الحركة» في البرّ أيضاً

ترامب- نتنياهو... حربنا بدأت الآن



النهار: مناخ محتدم يسخّن الاعتراضات على التأليف... موفدا ترامب إلى بيروت يستعجلان ولادة الحكومة

الديار: دعم دولي لولادة حكومية قيصرية بثقة متواضعة

الدوحة تعود الى بيروت من جديد... دعم للمؤسسات ونفط وغاز

واشنطن لنتنياهو: لاستبعاد خيار تجدد المعارك في لبنان

الجمهورية: سلام ممتعض ولن يعتذر

دعم قطري ينتظر ولادة الحكومة



البناء: ترامب بحضور نتنياهو يدعو لتهجير وتوطين دائم لسكان غزة في الأردن ومصر / عون لاستئناف التنقيب في البقعة الاقتصادية اللبنانية… وقطر مستعدّة للمساعدة / سلام يستأنف التفاوض مع القوات والاعتدال ويحظى بدعم عربي ودولي للتشكيل

اللواء: ضغط أميركي على التأليف.. وتفاهمات شباط تتأثر بتسارع المتغيرات

رئيس الوزراء القطري لدعم الإعمار بعد الحكومة وتزويد لبنان بالغاز والكهرباء.. وواشنطن ملتزمة وقف النار



?l'orient le jour: Formation du gouvernement : que veut (vraiment) Samir Geagea

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: ترمب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: القضاء والأمن هما الأساس في استكمال قيام دولة الحق والقانون ولا يجوز إساءة استعمال الحرية تفادياً لحصول خلل كبير

الحكومة في «المربع الأخير» ورئيس الوزراء القطري: نتطلع للشراكة مع لبنان