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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 شباط 2025

5
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الأخبار: السعودية: الحرم على الحريري مستمرّ

الخلافات تنفجر بين حلفاء سلام وتوتّر يُخـرِج القوى المسيحية عن صمتها
«إنزال» إسرائيلي في كفرشوبا المحرّرة: تكريس «حرية الحركة» في البرّ أيضاً
ترامب- نتنياهو... حربنا بدأت الآن

 

 

 


النهار: مناخ محتدم يسخّن الاعتراضات على التأليف... موفدا ترامب إلى بيروت يستعجلان ولادة الحكومة

 

 

 

 

الديار: دعم دولي لولادة حكومية قيصرية بثقة متواضعة
الدوحة تعود الى بيروت من جديد... دعم للمؤسسات ونفط وغاز
واشنطن لنتنياهو: لاستبعاد خيار تجدد المعارك في لبنان

 

 

 

 

الجمهورية: سلام ممتعض ولن يعتذر
دعم قطري ينتظر ولادة الحكومة

 

 

 


البناء: ترامب بحضور نتنياهو يدعو لتهجير وتوطين دائم لسكان غزة في الأردن ومصر / عون لاستئناف التنقيب في البقعة الاقتصادية اللبنانية… وقطر مستعدّة للمساعدة / سلام يستأنف التفاوض مع القوات والاعتدال ويحظى بدعم عربي ودولي للتشكيل

 

 

 

 

اللواء: ضغط أميركي على التأليف.. وتفاهمات شباط تتأثر بتسارع المتغيرات
رئيس الوزراء القطري لدعم الإعمار بعد الحكومة وتزويد لبنان بالغاز والكهرباء.. وواشنطن ملتزمة وقف النار

 

 

 


?l'orient le jour: Formation du gouvernement : que veut (vraiment) Samir Geagea 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: ترمب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: القضاء والأمن هما الأساس في استكمال قيام دولة الحق والقانون ولا يجوز إساءة استعمال الحرية تفادياً لحصول خلل كبير
الحكومة في «المربع الأخير» ورئيس الوزراء القطري: نتطلع للشراكة مع لبنان

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