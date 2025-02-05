أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 شباط 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت جهات دبلوماسية عربية ودولية علناً في مجالسها أمام الحملة التي تطال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام والتي تنظمها قوى سياسية كانت قد شاركت في تسميته، لكن على قاعدة اعتباره رئيساً لحكومة تقوم هي بتشكيلها ويتقبّل رئاستها وهي تنتفض اليوم لأنه يريد أن يمارس صلاحياته كرئيس للحكومة. ويعلق الدبلوماسيون أن السعي للاستحواذ على السلطة باعتبار أن انتخاب الرئيس جوزف عون وتسمية الرئيس نواف سلام يمنحان حقوقاً مكتسبة أمر لا يلغي حقيقة أن المعادلة الدولية والعربية التي أدّت إلى دفع هذه القوى إلى قبول التسميتين الرئاسيتين تقف وراء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتعتقد أنهما يقومان بما يلزم لتشكيل حكومة تطلق مسار الاستقرار والإعمار والإصلاح في لبنان. وتشيد بنجاح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتجاوز عقدة تمثيل الثنائي كضرورة لخدمة مهمة العهد والحكومة وتستغرب الانقلاب السريع لمن يفترض بهم دعم هذا المسار بسبب حسابات ضيقة وفئوية.

كواليس

يعتقد خبراء بالشؤون الأميركية أن ما قام به الرئيس دونالد ترامب من إطلاق موقف يطال تهديد إيران وتهجير غزة هي مقبلات إعلامية للمائدة التي سوف تضمّ الرئيس ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليكون السؤال عن الطبق الرئيسي الذي يطال مستقبل المنطقة والارتكاز إلى إطلاق مسار التطبيع السعوديّ الإسرائيليّ وما يستوجبه ذلك من مرونة إسرائيلية تجاه قيام دولة فلسطينية والتطبيق الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار مع كل من غزة ولبنان.

اللواء: أسرار

غمز

تؤكد مصادر متابعة لتشكيل الحكومة أن معظم ما يتمُّ تسريبه من أسماء لتولِّي حقائب وزارية غير محسوم، لا سيما بالنسبة لبعض السيدات.



همس

وصلت معلومات إلى جهات رسمية عن توجُّهات لدى الإحتلال الإسرائيلي بتمديدٍ ثانٍ لمهلة الإنسحاب بعد 18شباط. وبالتالي تأخير الإنسحاب، وبهذا سيواصل العدو تدمير ما بقي من منازل ومنشآت في القرى الجنوبية الحدودية.