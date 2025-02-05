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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في الملف الحكومي بقي التعثر سيد الموقف، ورغم الحملات الإعلامية التي ينظمها ثنائي القوات اللبنانية ونواب التغيير ضد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، استأنف سلام مفاوضاته مع القوات وتكتل الاعتدال للتداول بصيغ التمثيل في الحكومة العتيدة.

وقالت مصادر نيابية متابعة إن التفاوض لم يصل بعد إلى نتيجة، لكنه مستمر وسوف يتواصل حتى تبصر الحكومة النور.



وأكّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النّائب غياث يزبك أن «حزب القوّات لن يشارك في الحكومة المرتقبة وسيحجب الثّقة عنها إذا لم يتلق التّوضيحات التّي يحتاجها لأنّه لا يريد المساهمة في غرق العهد منذ بدايته»، مشيراً إلى أن «حزب القوات لم يحسم موقفه النهائي بعد بانتظار ما سيقدمه الرئيس المكلف وهو منفتح على أي خطوات من شأنها إنجاح العهد وإنقاذ البلد».