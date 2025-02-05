النهار: تأليف الحكومة: أي حلحلة لم تطرأ

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

مع تجاوز عملية تأليف الحكومة العتيدة أسبوعها الثالث، لم يعد ممكناً حجب حقيقة أساسية تتمثل في أن هذه العملية بلغت عنق الزجاجة في مواجهة تراكم تصاعدي للعقبات بدلاً من التخفف منها وخفض منسوبها تباعاً. وإذا كانت الساعات الأخيرة سجلت ظاهرة لافتة مع تصاعد مثير للاهتمام والتدقيق في حجم الاعتراضات على الرئيس المكلف نواف سلام حتى من قلب دار مؤيديه "الأصليين والأوائل" من مثل نواب تغييريين أو معارضين شكلوا رأس الحربة في تسميته رئيساً مكلفاً، ظلت العقدة الرئيسية العالقة في طريق فتح الانسداد الذي تواجهه عملية إنجاز تأليف الحكومة متمحورة حول التمثيل المسيحي "الثقيل" أي المتصل تحديداً بحزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، إذ تبين أن أي حلحلة لم تطرأ بعد على هذه العقدة ولو أن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن قنوات الاتصالات والمشاورات بين سلام و"القوات" مفتوحة بلا توقف.