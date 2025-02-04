بري بحث مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا في الاوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة،نائبة رئيس وزراء وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فاجون والوفد المرافق، في حضور سفير سلوفينيا في لبنان غوراز رنشلي والقنصل الفخري لجمهورية سلوفينيا في لبنان ريمون الهاشم والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان وسلوفينيا.



واستقبل بري رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كازابيانكا إشليمان Simone Casabianca Aeschlimann في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان يرافقها الرئيسة الجديدة للبعثة انييس دور Agnes Dhur.



وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض لمهام وبرامج عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان .