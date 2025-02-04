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عُثر بحوزته على أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا وملبغ مالي.. هذا ما حلّ به!

4
FEBRUARY
2025
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين في عمليات تجارة وترويج المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط أحد المروجين، الذي كان يتنقل على متن سيارة في محلة الدخوليه.

بناءً على ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية، وبعد تحريات واستقصاءات مكثفة، تم تحديد هوية المروج ويدعى ف. ي. (من مواليد عام 1977، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

بتاريخ 28 كانون الثاني 2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دورية من المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "بيجو" بيضاء اللون. 


وخلال تفتيشه، تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وكميات من المخدرات المعدة للترويج، شملت:

87 كيسًا شفافًا تحتوي على مادة الكوكايين.

21 كيسًا شفافًا بداخلها مادة باز الكوكايين.

3 أكياس تحتوي على مادة الماريجوانا.

حبوب مخدرة.

أكياس فارغة لتوضيب المخدرات.

تم إيداع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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