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"بري هو أحد المجاهدين القدامى".. مساعد وزیر الخارجیة الايرانية: ما زلنا على استعداد لمساعدة لبنان!

4
FEBRUARY
2025
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نقلت وكالة "إرنا" عن نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القنصلية وحيد جلال زادة قوله: طما زلنا على استعداد للتواجد في الميدان لمساعدة الشعب اللبناني عندما ترغب الحكومة اللبنانية في ذلك".

وأشار وحيد جلال زادة إلى زیارته الأخيرة إلى بيروت، وقال: "زرت لبنان لمدة يومين استمراراً لمشاوراتنا في المنطقة. لدينا علاقة تاريخية مع لبنان حكومة وشعبا وفصائل المقاومة والتقيت خلال هذه الزیارة وزير الخارجية اللبناني ورئيس البرلمان وناقشنا العلاقات الثنائية".

تابع: "إن إيران حكومة وشعبا قد وقفت إلی جانب لبنان شعبا وحکومة في كل الأوقات وما زلنا على استعداد للتواجد في الميدان عندما تشعر الحكومة اللبنانية بأننا قادرون على المساعدة".

وأشار إلى أنه التقی رئيس مجلس النواب اللبناني وجدد دعوة رئيس مجلس الشوری الإسلامي محمد باقر قاليباف ووافق على زيارة إيران في أقرب وقت ممكن.

أضاف: "الحمد لله انتخب رئيس لبنان وهو وافق أیضا على زيارة إيران في أقرب وقت ممكن".

 وقال: "الرئيس بري هو أحد المجاهدين القدامى في جبهة المقاومة ولبنان، وقد بذل خلال الأشهر الماضية جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في لبنان".

تابع: "التقیت عددًا من الإيرانيين المقيمين في سوريا في بيروت وتابعنا المشاكل القنصلية التي كانوا یعانوننها. نحو 130 ألف سوري نزحوا إلى لبنان بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، وبعضهم يعاني مشاكل معيشية وصحية ورفاهية وطالبنا السلطات اللبنانية بمعالجتها".

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