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"قادرون على الرد".. هذا ما قاله عضو المجلس السياسي في "الحزب" حول "التوقيت"!

4
FEBRUARY
2025
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أكد محمود قماطي، عضو المجلس السياسي في “حزب الله”، أنّ “تشييع الأمين العام لحزب الله الأسبق السيد حسن نصر الله، والأمين العام السابق السيد هاشم صفي الدين، يمثل استفتاء شعبيًا يثبت التمسك بالعهد والوعد الذي قطعته المقاومة على نفسها”. وأوضح قماطي أنّ “هذا الاستفتاء سيعلن بقاءهم على العهد”، معتبرًا أنّ “التشييع هو تأكيد على الالتزام بالمبادئ التي يمثلها حزب الله، وتأكيد على الالتزام بقضية تحرير لبنان”.

وفي حديث عبر إذاعة “سبوتنيك”، أشار قماطي إلى أنّ “تاريخ 23 شباط هو تاريخ مهم لتثبيت تحرير لبنان أولًا”، مؤكدًا أنّ “المفروض أن يكون قد تحقق تحرير جنوب لبنان، وهو أمر ضروري للغاية خاصة مع قرب شهر رمضان ويوم القدس العالمي”. كما أكد أنّ “التشييع سيتم وفق أكبر نسبة ممكنة من الترتيبات الأمنية والوطنية”.

وأضاف قماطي أنه “ستكون هناك دعوات لشخصيات من الداخل اللبناني والخارج للمشاركة في التشييع”، مشيرًا إلى أنّ “السيد حسن نصر الله ليس فقط شهيدًا على مستوى الوطن بل على مستوى الأمة وحركات التحرر العالمية”، مؤكّدًا أنّ “السيد نصر الله هو شخصية عالمية”.

وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية، شدد قماطي على أنّ “الحزب تعوّد على الحروب وعلى العمل رغم هذه الظروف، وأن استهدافات إسرائيلية لا يمكن أن تخيفهم”. وبيّن قماطي أنّ “هذا التشييع يمثل استفتاءً لتمسك الشعب اللبناني بما حققته المقاومة”، مؤكدًا أنّ “لبنان اليوم يخضع لاحتلال وهيمنة أميركية على المستوى السياسي، مما يتيح لإسرائيل المجال للاستمرار في عدوانها”.

كما أكد قماطي أنّ “المقاومة قادرة على الرد على أي عدوان إسرائيلي”، لافتًا إلى أنّ “توقيت الرد يظل مرهونًا بمصلحة قرار المقاومة”. وأضاف أنه “لا يمكن لأميركا أن تمنع اللبنانيين من أخذ حصتهم في الدفاع عن وطنهم”، مشددًا على أنّ “المقاومة ستظل حاضرة وقوية في مواجهة أي تحديات”.

وفيما يتعلق بأهل الجنوب، أشاد قماطي بشجاعتهم، قائلًا: “أهلنا في الجنوب أثبتوا شجاعة فائقة وقدموا تضحيات كبيرة خلال تحرير الأراضي الحدودية، وواصلوا المقاومة ضد العدو بكل حزم”. وأكد أنّ “الشعب اللبناني هو الرحم الذي أنتج المقاومة”، وأنّ “المقاومة ستظل جزءًا لا يتجزأ من الشعب اللبناني، ولا يمكن التخلي عن هذا المبدأ”. وشدد على أنّ “حزب الله سيواصل مسيرته مهما كانت التحديات، ولن يتراجع عن استكمال ما بدأه في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتحقيق أهداف المقاومة”.

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