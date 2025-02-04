اطلاق نار في معركة كر وفر بين المارة والابنية.. هذا ما حصل امس في الاشرفية!

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وقع امس اشكال تطور الى اطلاق نار في منطقة الاشرفية وبحسب المعلومات المتداولة حصل الخلاف بين ملازم أول في قوى الامن الداخلي يرافقه شخص اخر على متن دراجة نارية وبين عسكري في قوى الامن الداخلي أيضاً يعمل بصفة سائق توترز على متن دراجة نارية.

وفي التفاصيل، يعود سبب الخلاف على افضلية مرور فبدأ بتلاسن ليتطور فيما بعد الى تضارب حينها شهر الضابط والعسكري أسلحتهما الحربية وبدأوا باطلاق النار على بعضهما في معركة كر وفر بين المارة والابنية وتطاير الرصاص في أجواء الاشرفية مما أدى الى اصابة العسكري بطلق واحد في فخذه.

بعدها حضرت الاجهزة الامنية من مختلف القطاعات الى المنطقة وباشرت تحقيقاتها في الحادث.