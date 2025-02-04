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هذا ما ستحمله "أسيل".. العاصفة الاولى لهذا العام!

4
FEBRUARY
2025
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يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى مساء اليوم حيث تتأثر المنطقة تدريجياً، وفق ما اعلنت مصلحة الارصاد الجوية، بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره البحر الأسود ويكون مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية اعتباراً من صباح يوم غدٍ ، تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرقات مع دخول كتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.

وفي السياق تسيطر عاصفة ثلجية اطلق عليها إسم "أسيل"، وهي الاولى لهذا العام فتتساقط الثلوج اعتباراً من 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال 900 متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية صباح يوم الخميس ثم تخف حدتها تدريجياً خلال النهار مع تقلبات جوية حتى ليل الجمعة وتبقى الأجوار الباردة حتى نهاية الأسبوع مع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.

والطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم وتنشط الرياح كما تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ اعتباراً من فجر الأربعاء مع حدوث برق ورعد.

الأربعاء:

غائم مع انخفاض تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية، رياح ناشطة تشتدّ سرعتها لتلامس ال ٧٠ كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات وانجراف التربة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل ليلامس ال ١١٠٠ متر لذا يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية خاصة طريق ضهر البيدر.

الخميس:

غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً معحدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب ال ٥٠ كلم /س، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية ، تخف حدة الامطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ٨٠٠ متر خلال الليل لذلك يرجى الحذر من خطر الانزلاقات.

الجمعة:

غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق، يستقر الطقس اعتباراً من المساء ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ١٠٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

 

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