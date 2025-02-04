الجمهورية: تأليف الحكومة: اعتراض أميركي

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تأليف الحكومة اللبنانية: قالت مصادر مطلعة على أجواء التأليف لـ»الجمهورية»، انّ مراسيم الحكومة متوقع صدورها في أي وقت فور تذليل العِقَد التي تعترضها، وهي عقد ليست من النوع المستعصي على الحل إذا توافرت النية والرغبة والتنازل لمصلحة تمكين البلاد من الانطلاق إلى آفاق الانفراج وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح ومكاسب آنية.

اعتراض أميركي

وتردّدت أمس معلومات في بعض الأوساط عن اعتراض أميركي على إشراك «الثنائي الشيعي» في الحكومة، سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيراً للمال. لكن هذه المعلومات لم يتمّ تأكيدها من مصادر أميركية رسمية أو موثوق فيها.



ومن المتوقع ان يتبلور الموقف الأميركي في الأيام القليلة المقبلة في ما يتعلق بالملف الحكومي ومصير اتفاق وقف النار مع اسرائيل، بعد اللقاء المنتظر اليوم في واشنطن بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وتوقع بعض المصادر أن تتوجّه إلى بيروت خليفة عاموس هوكشتاين، مورغان أورتاغوس، خلال هذا الأسبوع، ومعها ستتكشف اتجاهات الموقف الأميركي.



