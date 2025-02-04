بالأسماء والحقائب... آخر تشكيلة حكومية متداولة

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تأليف الحكومة: لازال التداول قائماً بأسماء الوزراء المحتملين في الحكومة الجديدة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عنها وجديدها امس، منح وزارة التنمية الإدارية الى ممثل تيار المردة زياد رامز الخازن، فيما كان المتوقع ان تؤول حقيبة الاعلام له لكن اعادة توزيع الحقائب فرض منحه حقيبة اخرى، ويجري التداول في مرشح لحقيبة الاعلام ومن حصة اي طرف ستكون.

وفيما يلي أبرز الأسماء المسرَّبة حتى الامس:

- نائب رئيس مجلس الوزراء: طارق متري

- وزارة الداخلية والبلديات: أحمد الحجار

- وزارة الدفاع الوطني: ميشال منسى

- وزارة المالية: ياسين جابر

- وزارة الخارجية والمغتربين: ناجي أبو عاصي

- وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد (برغم بعض الاعتراضات عليها)

- وزارة التربية والتعليم العالي: ريما كرامي

- وزارة الاقتصاد والتجارة: عامر البساط تردد انه اعتذر.

- وزارة البيئة: تمارا الزين

- وزارة الصحة العامة: ركان نصر الدين

- وزارة العمل: أمين الساحلي

- وزارة الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني

- وزارة الزراعة: نزار الهاني

- وزارة السياحة: ميراي زيادة

- وزارة الثقافة: غسان سلامة

- وزارة الطاقة والمياه: جو صدي

- وزارة الاتصالات: كمال شحادة

- وزارة العدل: فادي عنيسي

- وزارة الشباب والرياضة: غي مانوكيان أو كريستين خاتشيك بابكيان.



ولم يأتِ ذكر لوزارة الصناعة ولوزارة شؤون المهجرين في التسريبة الجديدة علما انه قبل يومين كان اسم صلاح عسيران مطروحا لوزارة الصناعة لكن يبدو انه لم يتم التوافق حوله وسيختار الرئيسان عون ونواف سلام الشيعي الخامس بالتنسيق مع ثنائي امل وحزب الله. كما لم يعرف ما اذا كان سيتم استحداث حقيبة جديدة.