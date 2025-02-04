عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 شباط 2025

الأخبار: مشاريع الـ«USAID» في «الداخلية» و«التربية» تعطّلت: الـ NGO's تصرف الموظفين وتوقف المشاريع
سلام يتجاهل داعميه ويرض خصومه
نتنياهو- ترامب... بازار إستثمار الإبادة
النهار: الولادة المتعثرة أم معركة تصحيح التوازنات؟
أورتاغوس إلى بيروت وبلاسخارت في طهران
الجمهورية: سلام: التشكيل يتقدم إيجابًا
ترقب للموقف الأميركي من التأليف
الديار: ضغوط لإجهاض تفاهم سلام مع «الثنائي» حكومياً؟!
حرد أرمني ــ سني... «التيار» مُهمّش و«القوات» ترفع السقف
المبعوثة الأميركيّة تحمل الى بيروت نتائج لقاء تـرامب ــ نتانـــياهو
اللواء: سلام لإصدار المراسيم دون تأخير.. بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف
رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار
البناء: ترامب يتراجع عن سقوفه العالية مع بنما وكندا والمكسيك والصين.. ويبدأ التفاوض / نتنياهو بين مطرقة ترامب لشروط التطبيع مع السعودية.. وسندان سموتريتش للرفض / حملة على سلام من القوات ونواب التغيير… والجنوبيون إلى الطيبة بعد عيترون
l'orient le jour: Après les chiites, Salam face au nœud chrétien
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: صحيفة: ترمب مهتم بإعادة بناء غزة من خلال اتفاق إقليمي
الأنباء الكويتية: قداس عيد القديس مارون بحضور الرؤساء الثلاثة وحكومة كاملة الأوصاف
الولادة الحكومية منتظرة وبسرعة قياسية منذ عهدين ونيف ورئيس الجمهورية أسهم في حل العقد.. و«التيار» خارج التشكيلة جزئياً