عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 شباط 2025

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الأخبار: مشاريع الـ«USAID» في «الداخلية» و«التربية» تعطّلت: الـ NGO's تصرف الموظفين وتوقف المشاريع

سلام يتجاهل داعميه ويرض خصومه

نتنياهو- ترامب... بازار إستثمار الإبادة

النهار: الولادة المتعثرة أم معركة تصحيح التوازنات؟

أورتاغوس إلى بيروت وبلاسخارت في طهران

الجمهورية: سلام: التشكيل يتقدم إيجابًا

ترقب للموقف الأميركي من التأليف



الديار: ضغوط لإجهاض تفاهم سلام مع «الثنائي» حكومياً؟!

حرد أرمني ــ سني... «التيار» مُهمّش و«القوات» ترفع السقف

المبعوثة الأميركيّة تحمل الى بيروت نتائج لقاء تـرامب ــ نتانـــياهو

اللواء: سلام لإصدار المراسيم دون تأخير.. بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف

رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار



البناء: ترامب يتراجع عن سقوفه العالية مع بنما وكندا والمكسيك والصين.. ويبدأ التفاوض / نتنياهو بين مطرقة ترامب لشروط التطبيع مع السعودية.. وسندان سموتريتش للرفض / حملة على سلام من القوات ونواب التغيير… والجنوبيون إلى الطيبة بعد عيترون

l'orient le jour: Après les chiites, Salam face au nœud chrétien



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: صحيفة: ترمب مهتم بإعادة بناء غزة من خلال اتفاق إقليمي



الأنباء الكويتية: قداس عيد القديس مارون بحضور الرؤساء الثلاثة وحكومة كاملة الأوصاف

الولادة الحكومية منتظرة وبسرعة قياسية منذ عهدين ونيف ورئيس الجمهورية أسهم في حل العقد.. و«التيار» خارج التشكيلة جزئياً