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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 شباط 2025

4
FEBRUARY
2025
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الأخبار: مشاريع الـ«USAID» في «الداخلية» و«التربية» تعطّلت: الـ NGO's تصرف الموظفين وتوقف المشاريع
سلام يتجاهل داعميه ويرض خصومه
نتنياهو- ترامب... بازار إستثمار الإبادة

 

 

 

النهار: الولادة المتعثرة أم معركة تصحيح التوازنات؟
أورتاغوس إلى بيروت وبلاسخارت في طهران

 

 

 

الجمهورية: سلام: التشكيل يتقدم إيجابًا
ترقب للموقف الأميركي من التأليف

 

 

 


الديار: ضغوط لإجهاض تفاهم سلام مع «الثنائي» حكومياً؟!
حرد أرمني ــ سني... «التيار» مُهمّش و«القوات» ترفع السقف
المبعوثة الأميركيّة تحمل الى بيروت نتائج لقاء تـرامب ــ نتانـــياهو

 

 

 

اللواء: سلام لإصدار المراسيم دون تأخير.. بمشاركة الكتل الممثلة للطوائف
رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم.. والخميس موفدة ترامب مع توجيهات حول وقف النار

 

 


البناء: ترامب يتراجع عن سقوفه العالية مع بنما وكندا والمكسيك والصين.. ويبدأ التفاوض / نتنياهو بين مطرقة ترامب لشروط التطبيع مع السعودية.. وسندان سموتريتش للرفض / حملة على سلام من القوات ونواب التغيير… والجنوبيون إلى الطيبة بعد عيترون

 

 

 

l'orient le jour: Après les chiites, Salam face au nœud chrétien

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: صحيفة: ترمب مهتم بإعادة بناء غزة من خلال اتفاق إقليمي

 

 


الأنباء الكويتية: قداس عيد القديس مارون بحضور الرؤساء الثلاثة وحكومة كاملة الأوصاف
الولادة الحكومية منتظرة وبسرعة قياسية منذ عهدين ونيف ورئيس الجمهورية أسهم في حل العقد.. و«التيار» خارج التشكيلة جزئياً

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