البستاني: طالبتُ بتوضيح كل التفاصيل لضمان الشفافية الكاملة

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كتبت النائبة ندى البستاني على منصة X:

اجتمعنا اليوم مع وزير الطاقة والمياه، برفقة رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح، ورئيس بلدية جعيتا، ووفد من البلدية، إلى جانب المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لوضع النقاط على الحروف في ملف مناقصة معمل حراش جعيتا الكهرومائي. وأود أن أؤكد مرة جديدة أنني لم أكن على علم بالمناقصة السابقة، ولو كنت كذلك، لكنت اعترضتُ وطالبتُ بتوضيح كل التفاصيل لضمان الشفافية الكاملة. المناقصة السابقة التي أوقفها ديوان المحاسبة أصبحت وراءنا، واليوم نمضي قدماً بمناقصة جديدة والتمويل جاهز!

ندعو جميع المتعهدين إلى التقدّم بلا تردد، فالمشروع سينطلق ولن نسمح بأي عرقلة أو تأخير. سنتابع الملف خطوة بخطوة مع الريّس جوان ورئيس بلدية جعيتا، وسنحرص على أن يُنفَّذ بأسرع وقت. هذه المرّة، لا مجال لا لتباطؤ ولا لتراجع!