رئيس الجمهورية عرض مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة أوضاع الرياضة وأكد وقوفه الى جانب الاتحاد

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، وفد الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة رئيس الاتحاد

أكرم حلبي، وعرض معه أوضاع الاتحاد والأندية ورياضة كرة السلة في لبنان، والتحديات التي يواجهونها.

في مستهل اللقاء، قدم الحلبي التهنئة لفخامة الرئيس بانتخابه، آملا ان يحمل عهده خلاصا للبنان، ثم عرض عدداً من

المطالب التي من شأنها حماية لعبة كرة السلة في لبنان، ودعمها، لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الوطني

والعربي والعالمي.

رئيس الجمهورية أكد من جهته أن الرياضة هي وجه من أوجه لبنان المشرقة، وتعكس صورة راقية عنه، متمنياً

العمل معاً على تقوية الروح الرياضية، التي تعطي الانسان مناعة ضد الحروب والخلافات

وأضاف:" الانتصارات التي حققتها رياضة كرة السلة جعلت من حضور لبنان في العالم مدعاة افتخار، وانا سأكون

الى جانبكم للمحافظة على هذه الرياضة ورفع مستواها وحمايتها"

ولفت الرئيس عون الى أن "هدفنا ومهمتنا بناء لبنان الجديد، وبناء دولة المؤسسات في اسرع وقت ممكن، ولدينا ما

يكفي من الكفاءات لاعادة بناء البلد"، داعيا الى مشاركة الجميع في بناء الدولة.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد الى رئيس الجمهورية قميص المنتخب اللبناني الجديد، الذي يحمل اسم الرئيس عون

والرقم واحد.

وضم وفد الاتحاد كلاً من: نائب الرئيس الأول السيد دوميط كلاب، نائب الرئيس الثاني السيد محمد تمام برجاوي،

نائب الرئيس الثالث السيد ابراهيم باسيل، نائب الرئيس الرابع السيد سامي ناصر، أمين عام الاتحاد السيد شربل

رزق، أمين الصندوق السيد ويكن جرجيان، المحاسب السيد سيمون زغيب، مدير المنتخبات الوطنية السيد مارون

جبرايل، والأعضاء السادة جهاد صليبا، ادوار ابو زخم، هشام جرادي، الياس خليل، محمد أبو بكر، هايق طباقيان.