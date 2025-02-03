"اللقاء الديمقراطي": لعدم اغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب!

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صدر عن كتلة "اللقاء الديمقراطي" بيانٌ جاء فيه، "توضيحا لما يتم تناقله من مواقف سياسية وتحليلات عديدة حول تشكيل الحكومة وموقف اللقاء الديمقراطي فيها يهم اللقاء الإيضاح، أنَّ اللقاء يحترم أسس ومعايير التأليف التي أرساها الرئيس المكلف نواف سلام، بما فيها وجود شخصيات غير حزبية في هذه المرحلة، ويعتبرها تجربة جديدة وجديرة تستحق الدعم من الجميع".

ويؤكد اللقاء "رفضه لمنطق اغراق الرئيس المكلف بالشروط والمطالب المتعددة وتعقيد مهمته فيما المطلوب تسهيل مهمته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية لانجاز التشكيلة الحكومية وانطلاقها فيما ينتظرها من مهام وتحديات".