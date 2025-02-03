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بعد استدراجه من سوريا.. مجرم الصفرا في قبضة القوى الأمنية!

3
FEBRUARY
2025
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صدر عن المديريّـة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 21-1-2025 وفي محلة الصفرا- الطريق البحرية بالقرب من شاطئ البحر، عثر على (أ. ح. ع.، مواليد عام 1964، لبناني) جثة هامدة بين الصخور ويوجد آثار دماء على وجهه، وقد تبيّن أن سبب الوفاة هو نزيف دماغي حاد نتيجة اصابته بضربات عدة على الرأس.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في محيط مسرح الجريمة، ونتيجة المتابعة توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد صورة الفاعل، الذي تبين أنه متشرد ليس لديه أي مكان إقامة محدد.

على الأثر، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الاستعلامية لكشف هوية المشتبه به وتوقيفه.

بعد المتابعة التقنية والاستعلامية التي نفذتها قطعات الشعبة على طول المسلك الممتد من الدورة لغاية منطقة البوار، توصلت الى تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ جريمة القتل، ويدعى:

أ. س. (مواليد عام 2002، سوري) الذي فرّ الى الاراضي السورية عن طريق التهريب بعد تنفيذ جريمة القتل.

بناء عليه، وُضِعت خطة للعمل على استدراجه الى داخل الاراضي اللبنانية.

بتاريخ 30-1-2025، نفّذت قطعات الشعبة العديد من الكمائن على المسلك الممتد من الشمال الى محلة الدورة، وبعد التأكد أن عملية استدراجه تتم بالشكل الطبيعي، تم القاء القبض عليه في محلة الدورة بعد ترجله من فان لنقل الركاب.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه وأنه نفّذ جريمة القتل نتيجة خلاف فوري حصل في حينه مع المغدور، وأنه أقدم على ضرب الضحية بالحجارة على رأسه حتى ارداه قتيلا.

أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

 

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