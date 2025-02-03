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تحضّروا.. منخفضٌ جوي عالي الفعالية مع ثلوج على 900 متر حتّى هذا اليوم!

3
FEBRUARY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا يتحول تدريجيا مساء ، الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي فيتكون الضباب الكثيف على الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية،  ويستمر تأثيره حتى  مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عالي الفعالية ، مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة. ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء، حيث تشتد غزارة الأمطار مع احتمال تساقط حبات البرد، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس فتتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال 1000متر يوم الخميس .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين  8 و 19 في طرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء:  

غائم جزئيا يتحول تدريجيا  مساء ، الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بدءا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي فيتكون الضباب الكثيف على الجبال.

الأربعاء:  

غائم مع بداية الانخفاض الملحوظ و السريع بدرجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر. تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من فترة بعد الظهر يرافقهاعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد. يحذر من تشكل السيول على الطرق و انجراف التربة و سلوك الطرق الجبلية في الفترة المسائية بخاصة طريق ضهر البيدر.  تبقى الرياح ناشطة ، و تشتد احيانا لتصل الى 80 كلم/س شمال البلاد ويرتفع موج البحر فيتخطى المترين.  تتساقط الثلوج ابتداءا من 1500 متر نهارا ثم يتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس ال 900 متر ليلا و ما دون ذلك في المناطق الشمالية فجر الخميس، كما يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الخميس:  

غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و تساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا،  ترافقهاعواصف رعدية و رياح ناشطة تشتد صباحا بخاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 50 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع ال900 متر و مادون في المناطق الشمالية، على ان  تخف حدة الامطار ابتداء من بعد الظهر حيث يتوقع انفراجات في الطقس مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.

 

-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة ، في الداخل من 3 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 40 و 70 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,33

-ساعة غروب الشمس:  17,12

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