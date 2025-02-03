"هناك مصيبة".. ضو: إذا بيقعد الحزب برّا الحكومة بكون أريح!

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قال النائب مارك ضوّ للـLBCI إنّه "لا يُمكننا استعجال تشكيل الحكومة وتُصبح هذه الحكومة سببًا للمشاكل ومن المهم فكفكت كلّ ما يمكن ان يُعطّلها أي الثلث المعطّل والتعطيل الميثاقي وموضوع وزارة المال والوزارات الاساسية في هذه المرحلة."

وأضاف ضو: "اعتاد الثنائي ان يسلّم الاسماء في قصر بعبدا وهذه المرّة لم يتمكّن من ذلك كما أنه اعتاد على سلاح الثلث المعطّل وهذه المرة هذا الأمر غير متوفر."

وأكمل: "على حزب الله أن يتحاسب على ما فعله بلبنان و"مفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل".

وأردف يقول: "اذا بيقعد الحزب برا الحكومة بكون أريح".

وختم ضوّ في حديث للـLBCI: "نقطة القوةّ والتغيير تكمن في الوحدة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية واذا استطاع الرئيس برّي التفريق بينهما فهناك "مصيبة"."