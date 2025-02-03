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مناورة للجيش الإسرائيلي في الجليل اليوم!

3
FEBRUARY
2025
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورة طوال اليوم في منطقة الجليل الأعلى، وهي منطقة لا تزال في حالة حرب جزئياً بعد أشهر من القتال ضد حزب الله في لبنان.

وحذر الجيش من دخول المدنيين في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تشهد نشاطاً عسكرياً متزايداً، وقال في بيان له بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الإثنين "لا يوجد قلق بشأن الوضع الأمني".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من قيام وزير الدفاع يسرائيل كاتس بجولة في المواقع العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان والتي من المقرر إزالتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني الماضي وتهديده بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات صارمة إذا لم تتوقف هجمات الطائرات بدون طيار عبر الحدود.

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