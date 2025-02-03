الشرق الأوسط السعودية: لبنان: عون وسلام يضعان اللمسات الأخيرة على الحكومة

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تأليف الحكومة: تُجمع أكثرية الكتل النيابية الرئيسية على أنه قد يعلن عن تشكيل الحكومة اللبنانية في غضون الأيام المقبلة، وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يضعان اللمسات الأخيرة عليها.

وفيما يتم التركيز في هذه المرحلة على تذليل مطالبة حزب «القوات اللبنانية» بالحصول على حقيبة سيادية، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يشارك في الحكومة في رد على احتمال تمثيله بحقيبة متواضعة لا تتناسب وحجم كتلته النيابية، ودائمًا بحسب معلومات الشرق الأوسط.