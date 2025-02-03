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عملية تشكيل الحكومة تدخل أسبوعها الحاسم

3
FEBRUARY
2025
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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة:

دخلت اتصالات تشكيل الحكومة أسبوعها الحاسم، إذ يتوقع أن تكتمل الصورة النهائية للحكومة العتيدة بما يشبه الإجماع، رغم التذمر والاعتراض الواسعين من معظم الأطراف السياسية على معايير الرئيس المكلف نواف سلام، خصوصا لجهة إبعاد السياسيين والحزبيين عن الحكومة.

 

وبعد البت بأسماء وحقائب الوزراء من الطائفة الشيعية ينتقل الدور على الطائفة المسيحية مع حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».

 

وأكدت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري «أن موضوع الحقائب المخصصة للثنائي الشيعي قد حسم منذ البداية، ولم تكن هناك مطالب تعجيزية بل كان هناك تسهيل لمهمة الرئيس المكلف إلى أقصى الحدود».

 

وتابعت: «ما يثار من ضوضاء وقنابل دخانية حول وزارة المال أو الحصة الشيعية مرده إلى أن كل فريق عندما يريد الاعتراض على حصته أو مشاركته يضع حقيبة المال على الطاولة ويتلطى خلفها كل صاحب غاية أو طامح لم يحقق طموحه».

 

توازيا، كشفت مصادر مطلعة على مشاورات التشكيل، عن أن «القوات اللبنانية» التي خصصت لها حقيبتان أساسيتان من أربع (طالبت بها) تريد حقيبة سيادية، وتحديدا وزارة الخارجية، مشيرة إلى ان هذا المطلب لـ«القوات» هو منذ أكثر من 20 سنة.

 

إلا ان المصادر أشارت إلى ان «الخارجية» ستكون تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة، ولا يمكن أن تعطى لفريق سياسي، كونها هي الناطق باسم رأس السلطة.

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