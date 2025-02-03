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عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 شباط 2025

3
FEBRUARY
2025
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الأخبار: أحد التحرير الثاني: تنسيق الجيش والشعب والمقاومة يحبط تهديدات العدو
ولادة الحكومة تنتظر "القوات"
صفقة ترامب-ونتنياهو... التطبيع مقابل وقف الحرب

 

 

 

 

النهار: تصاعد الاعتراض "القواتي" وتوقّع "ولادة قيصرية" "أحد" سلمي جنوباً وتشييع نصرالله في 23 شباط

 

 

 


الديار: الوداع الكبير للشهيد السيّد نصرالله في 23 شباط
الولادة الحكوميّة هذا الأسبوع... إلا إذا!
قاسم: الدولة مسؤولة عن مُتابعة العدوان

 

 

 

 

الجمهورية: التأليف يحسم التشكيلة بنسبة 90%
إستيعاب أم مواجهة؟

 

 

 

 

اللواء: الحكومة تقترب من الصيغة المكتملة.. والساعات المقبلة حاسمة
أحد «العودة»-2: دخول عيترون.. وحزب الله يترك للدولة العمل لتنفيذ اتفاق وقف النار

 

 

 


الديار: نتنياهو يناقش مع ترامب اتفاقي لبنان وغزة ومستقبل التطبيع السعودي الإسرائيلي / قاسم: الدولة مسؤولة عن مهلة 18 شباط… والمقاومة تتصرّف في الوقت المناسب / تشييع نصرالله وصفي الدين في 23 شباط ولا نوافق على تظاهرة الدراجات النارية

 

 

 

 

l'orient le jour: À Riyad, Ahmad el-Chareh entend construire la nouvelle Syrie

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: محمد بن سلمان والشرع يلتقيان في الرياض ويناقشان دعم سوريا واستقرارها
دمشق لمست وسمعت حرصا من المملكة على دعم إرادة الشعب السوري

 

 

 

الأنباء الكويتية: معلومات لـ «الأنباء»: الحزبان المسيحيان الكبيران يتطلعان إلى اعتماد المعايير نفسها التي اتبعت مع «الثنائي الشيعي» لجهة تسمية الوزراء
أسبوع حاسم لاتصالات تشكيل الحكومة اللبنانية.. و«يوم العودة إلى الجنوب» كان تحت السيطرة

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