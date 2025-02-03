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أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 شباط 2025

3
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اللواء: أسرار


لغز
فوجئ مسؤولون بالطلب الإيراني تسهيل إقامة مئات الآلاف من العائلات الإيرانية ــ السورية الذين تم تجنيسهم في العهد السابق، وتركوا أماكن إقاماتهم في سوريا على عجل بعد قيام العهد الحالي في دمشق!

 

غمز
تتولى مطابخ الترويج للشائعات المغرضة والحملات المفبركة ضد الرئيس المكلف وعدد من المرشحين لدخول الحكومة العتيدة، وذلك بتكليف من مصرفي مثير للجدل بسبب تصرفاته الغريبة الأطوار، وسياسي مخضرم في العمل الحكومي يروِّج لفكرة اعتذار الرئيس المكلف!

 

همس
يحرص رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التأكيد أمام زوارهما على التفاهم التام الحاصل بينهما، وعلى التوافق على قواعد ومعايير تشكيل الحكومة الأولى للعهد وذلك بخلاف ما يُروِّج له بعض الأطراف المتضررة من هذا التفاهم !

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت سفارة غربية أمام كلام وزير الحرب في كيان الاحتلال عن إطلاق طائرات مسيّرة استطلاعيّة في أجواء فلسطين المحتلة وتحذير حزب الله من مواصلة إطلاقها. وحاولت السفارة تجميع معلومات من الأجهزة الأمنية اللبنانية وعبر الاتصالات السياسية عن مدى صحة ذلك، واعتبرت أنه إذا صحّ ذلك، وهو يبدو صحيحاً، حتى يخرجه وزير الحرب الإسرائيلي إلى العلن بما تتضمّن من إشارة لضعف “إسرائيل” في مرحلة لا ينقص “إسرائيل” فيها إشارات ضعف، فإن ذلك يعني أن حزب الله يستعدّ للتفاوض على مقايضة التوقف عن إرسال المسيّرات بوقف الطلعات الجويّة الإسرائيليّة في الأجواء اللبنانيّة.

 

كواليس

يعتقد مصدر دبلوماسيّ غربيّ أن أبرز نتائج زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن سوف يكون تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، مقابل تزويد “إسرائيل” بالمزيد من الأسلحة والذخائر، وأن واشنطن سوف تكون معنية بفتح الباب لمسار سياسيّ بين السعودية وكيان الاحتلال لا يبدو طريقه معبداً في ضوء الرفض الإسرائيليّ للبحث بقيام دولة فلسطينية وإصرار سعوديّ على اعتبار مسار نشوء دولة فلسطينية مدخلاً وحيداً للتطبيع.

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