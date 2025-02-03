مجازر ريفَي حمص وحماة الطائفية مستمرّة

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الأخبار: لا تزال عمليات القتل على خلفية طائفية في قرى ريفي حمص وحماة مستمرة، وسط حالة تعتيم إعلامي كبيرة. وذكرت مصادر أهلية أن مسلحين اقتحموا قرية أرزة في ريف حماة وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، الأمر الذي يرفع عدد ضحايا الهجمات على المدنيين في ريفي حمص وحماة إلى أكثر من 40 شخصاً.

وتأتي هذه المجزرة بالتزامن مع اعتراف «إدارة الأمن» في حمص بمقتل شاب تحت التعذيب، بعد اعتقاله بـ«تهمة» انضمامه إلى «الدفاع الوطني» الموالي للجيش السوري سابقاً، فيما ذكرت مصادر أهلية أن «الأمن» قام بتسليم جثة الشاب لذويه، وأمرهم بدفنها من دون ضجة كبيرة، وسط حديث عن فتح تحقيق في الحادثة.