وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قاسم: سيدفع ثمنا باهظا

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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة له إلى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، إلى أنه يوجه تحذيراً شديداً لحزب الله، مؤكدًا أن "خليفة حسن نصر الله" سيواجه عواقب وخيمة إذا قام بخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال كاتس في تصريحاته: "إن أي محاولة من قبل حزب الله لخرق الهدوء على الحدود ستدفع ثمنًا باهظًا، وأُشير بوضوح إلى أن نصر الله أو خليفته إذا أخطأ في تقدير عزمنا".

كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح بعودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه في 7 تشرين الأول، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في ذلك التاريخ.



وكان قد أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين من بلدة شمع الجنوبية، أن "الصمود الأسطوري للمجاهدين والمقاومين وجمهور المقاومة ومسار حزب الله في كل الميادين سيمنع الأميركي والصهيوني من تحقيق أهدافهما العسكرية والسياسية".

وفي كلمة له خلال مشاركته في أحد اللقاءات الشعبية في بلدة شمع، أضاف عزّ الدين أن "أهل القرى المحتلة اليوم هم أبناء هذه الأرض وهم جزء لا يتجزأ من المقاومة، وهم من أبناء الشهداء الذين قدّموا دماءهم من أجل هذا الوطن".

واعتبر أن ما تحقق في المقاومة كان ثمرة تضحيات كبيرة على مر السنين، ووجود المقاومة في هذه المنطقة الجنوبية هو استمرار لمسيرة الجهاد التي بدأها الشهداء.