living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد قاسم: سيدفع ثمنا باهظا

2
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة له إلى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، إلى أنه يوجه تحذيراً شديداً لحزب الله، مؤكدًا أن "خليفة حسن نصر الله" سيواجه عواقب وخيمة إذا قام بخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه.

وقال كاتس في تصريحاته: "إن أي محاولة من قبل حزب الله لخرق الهدوء على الحدود ستدفع ثمنًا باهظًا، وأُشير بوضوح إلى أن نصر الله أو خليفته إذا أخطأ في تقدير عزمنا".

كما شدد على أن إسرائيل لن تسمح بعودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه في 7 تشرين الأول، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في ذلك التاريخ.


وكان قد أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزّ الدين من بلدة شمع الجنوبية، أن "الصمود الأسطوري للمجاهدين والمقاومين وجمهور المقاومة ومسار حزب الله في كل الميادين سيمنع الأميركي والصهيوني من تحقيق أهدافهما العسكرية والسياسية".

وفي كلمة له خلال مشاركته في أحد اللقاءات الشعبية في بلدة شمع، أضاف عزّ الدين أن "أهل القرى المحتلة اليوم هم أبناء هذه الأرض وهم جزء لا يتجزأ من المقاومة، وهم من أبناء الشهداء الذين قدّموا دماءهم من أجل هذا الوطن".

واعتبر أن ما تحقق في المقاومة كان ثمرة تضحيات كبيرة على مر السنين، ووجود المقاومة في هذه المنطقة الجنوبية هو استمرار لمسيرة الجهاد التي بدأها الشهداء.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   