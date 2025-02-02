بيرم يكشف وصية السيد!

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أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أن "أهلنا في الجنوب يصنعون المعادلة التي تحمي الوطن"، مؤكدًا أن "الشعب هو مصدر السلطات، وها هو اليوم يصنع السلطة ويصنع الإقتدار".

وفي كلمته خلال حفل تكريمي أقيم في بلدة النميرية، أكد بيرم أن "الشعب اللبناني، وبالأخص في الجنوب، هو من يعزز المعادلة الوطنية التي تحمي لبنان من التحديات، وأنه ليس من السهل التفريط بهذه المعادلة".

وأضاف: "شعبنا هو الذي يصنع قوة لبنان ويقدم نموذجًا في الصمود".

وتابع بيرم قائلًا: "شعبًا يخرج فيه المرأة أمام دبابة الميركافا، وفي فلسفتها رسالة واضحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكل مجرمي العالم: قوّتكم التي ظننتموها قوة مطلقة وقدرة لا حدود لها، ها هي اليوم تعجز أمامي"، مشيرًا إلى أن هذا الصمود يمثل رفضًا لمحاولات فرض القوة العسكرية أو الهيمنة على لبنان.

وأكد بيرم في كلمته أيضًا على وصية السيد حسن نصرالله التي تم تداولها خلال جلسة مع قيادات حزب الله، حيث قال: "لبنان لا يُحكم من فئة واحدة، ولا من حزب أو تنظيم، بل هو للجميع، وعلى القوى السياسية أن تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار فئوي أو طائفي".

وأضاف: "القوة في مواجهة العدو هي ما يبني لبنان، بينما يجب أن تُصرف هذه القوة لمصلحة الوطن وليس لتحصيل الامتيازات في الداخل. الوطن القوي لا يضعف ولا يُستَغل".

وبالحديث عن الوضع الداخلي، لفت بيرم إلى أن "صفصفة قوة لبنان في ضعفه قد سقطت"، في إشارة إلى ضرورة توحيد الصفوف وتوجيه القوة الوطنية لمصلحة لبنان بأسره، خاصة في وجه التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها.