معلومات جديدة تكشف عن جريمة فاريا.. هذا ما قاله شهود عيان

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بعد الجريمة المروعة التي وقعت فجر اليوم الأحد، حيث عمد الشاب جوناثان شمعون على دهس الشاب خليل خليل عمداً، تسود حالة من التوتّر منطقة فاريّا وقطع الاهالي الطريق بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على الجريمة مطالبين بانزال أشد العقوبات للقاتل.

يذكر أن الاشكال وقع في ساحة البلدة على افضلية المرور حيث تطور الى تلاسنٍ وتضاربٍ وعمد بعدها شمعون وعدد من الشّباب على تتبّع خليل وقتله دهسًا.

وفي المعلومات المتوفرة من شهود عيان كانوا في المنطقة لحظة وقوع الجريمة، أنّ الشاب خليل تعرض للقتل امام الفندق الذي يعود لوالده في المنطقة بعد ان هرب اليه، وانَّ تلاسنًا حصل بين القاتل والضحية قبل ان يلحقه بسيارته ويقتله دهسًا.

وحضرت القوى الأمنية الى مكان الجريمة وعملت على سحب جميع الصور والفيديوات التابعة لكاميرات المراقبة في المنطقة وهي في مرحلة تجميع الداتا بانتظار القاء القبض على شمعون الذي فرّ الى جهةٍ مجهولة وهو الآن محط ملاحقة من القوى الامنية، التي تستمع الى افادة من كانوا في مكان الجريمة لحظة وقوعها.

هذا وتستعد فاريّا غدا لوداع خليل، على أن يعلن لاحقًا عن مراسم الدفن عند انتهاء التحقيقات.