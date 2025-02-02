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بلدية حراجل تستنكر حادثة فاريا: لتحقيق شفاف وعادل لتسليم المرتكب إلى العدالة

2
FEBRUARY
2025
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استنكر رئيس وأعضاء بلدية حراجل ومخاتيرها وفاعليات البلدة وأبناؤها في بيان "الحادثة الأليمة التي وقعت في فاريا وذهب ضحيتها الشاب خليل خليل"، معربين عن حزنهم الشديد لهذه المأساة.

وأكدوا أن "الحادثة باتت في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء المعنيين"، داعين إلى تحقيق شفاف وعادل لتسليم المرتكب إلى العدالة.

كما قدموا خالص تعازيهم لعائلة الفقيد، متمنين لهم الصبر والسلوان، مثمنين موقف عائلة المرتكب التي عبّرت عن استنكارها الشديد للحادثة ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في المطالبة بتحقيق العدالة، في موقف يعكس وعيهم وحسهم بالمسؤولية.

وفي الختام، دعا البيان إلى "التكاتف والتهدئة وتجاوز هذه المحنة بروح المسؤولية والحكمة"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على علاقات الأخوة التي تجمع بلدتي حراجل وفاريا، والتي كانت ولا تزال مصدر قوة ووحدة للمنطقة بأكملها".

 

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