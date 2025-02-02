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منخفض جوي بارد يقترب من لبنان.. اليكم تفاصيله

2
FEBRUARY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي إلى طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي عالي الفعالية مصدره البحر الأسود ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة. ومن المتوقع أن يشتد تأثيره اعتبارا من يوم الأربعاء حيث تشتد غزارة الأمطار مع احتمال تساقط حبات البرد، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس فتتساقط الثلوج اعتبارا من 1600 متر ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال 1000 متر يوم الخميس . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
اليوم الأحد: صاف اجمالا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات ، ترتفع نسبة الرطوبة بدءا من بعد الظهر فيتكون الضباب على الجبال ويتحول الطقس إلى غائم بسحب منخفضة ومتوسطة فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الأمطار ليلا مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.
الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة يرافقهاعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد لذا نحذر من تشكل السيول على الطرقات ، وتبقى الرياح ناشطة لتصل أحيانا 75 كلم /س خاصة شمال البلاد ويرتفع موج البحر فيتخطى المترين، كما تتساقط الثلوج ابتداءا من 1600 متر نهارا ثم يتدنى مستوى تساقطها تدريجيا لتلامس 1000 متر فجر الخميس.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 3 الى 17 درجة، في الداخل من 1 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 40 و 60 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 18 درجة.

- الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,35 ساعة غروب الشمس: 17,09.

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