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أهالي الجنوب يتوافدون إليه.. يوم جديد من المواجهة مع الجيش الاسرائيلي

2
FEBRUARY
2025
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فتحت كل الطرقات من واديي الحجير والسلوقي في مسيرات العودة للاحد الثاني فتوافد المواطنون منذ الصباح الباكر الى المدخل الغربي لميس الجبل وحولا مطالبين الدخول اليهما بمواكبة الجيش كما توافد أهالي كفركلا الى الممر الفاصل بينها وبين ديرميماس للمطالبة بتحريرها والدخول اليها رغم ان العدو نفذ تفجيرا كبيرا في كفركلا لاكثر من 10 منازل.

وتحررت عيترون وانسحب الاحتلال منها ودخل الجيش اليها ثم تبعه الأهالي ووصلوا الى مختلف الاحياء رغم ان العدو ما زال في أطرافها وباشرت جرافات الجيش فتح الطرقات في البلدة وقام العدو باطلاق النار على يارون وأهلها المحتشدين للوصول الى بلدتهم لمنعهم من العودة، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على الأهالي لكنهم تشبثوا بمواقفهم للدخول الى بلدتهم.

ووصلت المسيرات الى مارون الراس في مواجهة العدو المحتل وافترش الأهالي الأرض قرب الجيش اللبناني، ورفعوا الاعلام على الأشجار ما دفع العدو لاطلاق النار في الهواء كما زارت وفود بلدة شمع المحررة مقام شمعون الصفا الذي دارت حوله مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال وسيطرت عليه واستدعت خبراء وباحثين صهاينة لسرقتها فقامت المقاومة بالتصدي لهم وقتل احد الباحثين الصهاينة الذين دمروا المقام تدميرا كاملا لالغاء التاريخ الجنوبي.

وتجمع عدد من أهالي العديسة على مدخل البلدة وتعرضوا لاطلاق نار من العدو بعدما كان أحرق عددا من المنازل في العديسة ورب ثلاثين وترافق ذلك مع تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق النبطية، فيما قام الدفاع المدني اللبناني بعد مسح دقيق بالحصول على أشلاء مقاومين في الخيام وجثة شهيد في بلدة عيتا الشعب.

 

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