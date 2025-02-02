جريمة قتل مروعة تهزّ فاريا.. دهسه أمام أعين شقيقته: "ليتعلم ما يكسر عليي"!

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هزت جريمة مروعة بلدة فاريا حيث لقي الشاب خ.خ مواليد ٢٠٠٥ مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس متعمدة.

وفي التفاصيل التي علم بها موقع vdlnews، كان الضحية في البلدة عندما تعرض لمحاولة اعتداء ما دفعه للفرار بسيارته والاتصال بشقيقه لإبلاغه عن مطارة من قبل أشخاص مجهولين وأثناء محاولته الوصول إلى شقيقه، تعرض له المدعو ج. ش وقام بدهسه عمداً عدة مرّات امام فندق في فاريا، بحسب شهود عيان.

شقيقة الضحية التي شاهدت الحادثة حاولت التدخل، إلا أن الجاني برّر فعلته بالقول:"ليتعلم كيف يكسر عليّ بالسيارة"، ثم فرّ من المكان.

الحادثة أثارت غضباً واسعاً في المنطقة وسط مطالبات بتوقيف الجاني وإنزال أشد العقوبات بحقه، فيما تستمر الاجهزة الامنية بملاحقته لتقديمه إلى العدالة.