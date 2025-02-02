عواد: بكل لقاء مع الشباب المنتشرين، بكون أول سؤال عندهن "رح يظبط البلد؟"

A + A -

كتب ربيع عواد، نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني عبر فيسبوك:

بكل لقاء مع الشباب المنتشرين، بكون أول سؤال عندهن "رح يظبط البلد ؟" "رح يرجع لبنان؟"

مهما إبتعدوا، بيبقى لبنان الأقرب لقلبهن

مهما نجحوا بالخارج، بتبقى خدمة لبنان أولوية

مهما إشتاقوا، بتبقى قضيتهن هي بناء دولة عصرية بعيدة عن الطائفية عايشة بقلوبهن

وبشوفوا إنو هل قضية بتعيش بمبادئ #التيار_الوطني_الحر

ونحنا من واجبنا نضل حدهن ونربطهن بالوطن الأم، والأرض يلّي حبوها وعشقوها برغم كل المآسي والصعاب.

اليوم منلتقى فيكن بكندا، وبكرا القريب بلبنان.