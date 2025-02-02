تحذيرٌ إسرائيلي إلى سكان لبنان!

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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "أكس"، إعلانًا عاجلًا موجَّهًا إلى سكان لبنان، وبشكل خاص إلى سكان الجنوب اللبناني، في إطار التطورات الأمنية الحالية.

وقال أدرعي في البيان، أنه تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي منتشرًا في الميدان، مما يعني أنه يُمنع الانتقال إلى الجنوب.

وأكد أن جيش الدفاع لا ينوي المساس بسكان المنطقة، وأنه من أجل سلامتهم، تم فرض حظر على العودة إلى المنازل في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.

كما حذر البيان من أن كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الأمنية لضمان سلامتهم.