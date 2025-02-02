عناوين الصحف ليوم الأحد 2 شباط 2025

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النهار: فوَضى سياسية واسعة تستبق بت التشكيلة الحكومية التسيب الأمني صدمة تصاعدية مع جريمة بصاليم

الديار: سلام يفعّل المفاوضات لحسم التمثيل المسيحي والسنّي بعد الاتفاق مع الثنائي الشيعي

القوات ممتعضة من اسلوب التعاطي والتأليف... والتيار على لائحة الانتظار

زحف شعبي متجدد اليوم لاستكمال تحرير القرى الحدودية واشادة بدور الجيش

الأنباء الكويتية: الخروقات الإسرائيلية تثير المخاوف من بقاء الاحتلال في الجنوب بعد مهلة 18 فبراير

دفع دولي باتجاه تشكيل الحكومة وتفاهم سلام مع «الثنائي» يسرّعها

الشرق الأوسط السعودية: استئناف المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» الاثنين بعد رابع عملية تبادل