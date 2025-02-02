الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تمضي في تدمير القرى اللبنانية

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تمضي إسرائيل في تدمير وإحراق القرى الحدودية اللبنانية التي لا يزال جيشها يقيم فيها، حيث دوّت انفجارات خلال اقتحام قواته لبلدتي رب ثلاثين والعديسة، وأحرقت عدة منازل أيضاً.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء، تفجيراً كبيراً في كفركلا، أدى إلى نسف عدد كبير مما تبقى من منازل بالبلدة. ودخل الجيش اللبناني بلدة عيترون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم شوارع البلدة.

إلى ذلك، عاينت «الشرق الأوسط» خراباً هائلاً في بلدة عيتا الشعب، غيَّر معالم البلدة، ويقدر السكان أن نسبة التدمير الكلي تخطَّت الـ90 في المائة من المنازل، في حين تعرَّضت المنشآت والمنازل الباقية بأكملها لأضرار بالغة.